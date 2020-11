Hoofdprijs! Geluksvogel uit Raalte wint enorm geldbedrag bij Staatsloterij

Deze Primera in Zwolle verkoopt de meeste Staatslo­ten in Nederland: ‘Bijgeloof is belangrijk’

17 april ‘Geluksmakelaar’ John Kosterman uit Zwolle is opnieuw de grootste verkoper van Staatsloten in Nederland. Duizenden loten gaan er jaarlijks over de toonbank van zijn Primera en die worden niet door alleen Zwollenaren gekocht. ,,Mensen komen van heinde en verre om ze hier te halen. Bijgeloof speelt een grote rol bij de verkoop.’’