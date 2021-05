Hoogspanningsleidingen uit de wijken: netbeheerder TenneT komt met plan voor verkabeling in Raalte

Hoogleraar bestuurs­kun­de: ‘Gemeente­raad Raalte overtreedt de wet na weggeval­len verbinding’

29 april De gemeenteraad van Raalte en burgemeester Martijn Dadema hebben gisteren tijdens een ingelast digitaal debat over de situatie rond Cultuurboerderij Strunk de wet overtreden. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Michiel de Vries. Nadat tijdens het debat over Strunk een motie van wantrouwen tegen wethouder Wout Wagenmans werd voorbereid, ging het beeld voor de pers en belangstellenden op zwart door een verbindingsfout. ,,De discussie over de benoeming en het ontslag van wethouders mag niet in besloten kring plaatsvinden’’, zegt De Vries.