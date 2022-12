Hoogspanningsstation Raalte volledig op de schop: speeltuin moet wijken, maar daar komt oplossing voor

Raalter ontmoe­tings­plek opgeknapt, maar keren de geliefde rode bankjes terug? ‘Nog veel geld nodig’

De ontmoetingsplek in de Raalter wijk Blekkerhoek wordt opgeknapt. Sinds afgelopen zomer staan er hekken rond de houten vlonders en markante rode bankjes. Houtrot heeft de plek zodanig aangetast dat het niet langer veilig is. De vlonders worden binnenkort vervangen voor een granieten ondergrond, maar of de rode bankjes ook weer terugkeren? ,,Dat willen we graag, maar daar is nog veel geld voor nodig.’’

7 december