Huidige coalitie Raalte kan ondanks zetelverlies door, maar winnaar BurgerBelangen lijkt niet te negeren

Komt het wapen van Heino nog terug in de bloemper­ken? ‘Het staat mensen vrij om dit op te pakken’

Wie via de Zwolseweg of de Raalterstraat Heino binnenkomt, heeft de bloemperkjes langs de weg misschien weleens zien liggen. De gemeente is begonnen met een opknapbeurt van de perkjes, waarin vroeger het gemeentewapen van Heino was te zien. Of dat wapen terugkeert in bloemvorm is nog maar de vraag.

28 februari