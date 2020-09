Huis in Raalte onbewoonbaar na geknapte gasleiding: ‘Het was net af...’

video Deze agrarische frontvrou­wen uit Lemeler­veld strijden verder tegen Den Haag en minister Schouten

1 september Het eiwitgehalte in veevoer zou met ingang van vandaag naar beneden moeten, maar na massaal boerenprotest en verder onderzoek schrapte landbouwminister Carola Schouten de stikstofmaatregel. In Lemelerveld zijn ze er niet gerust op, met Laura Schrijver en Stephanie van den Berg als vrouwen van agrariërs voorop. Een nieuw protest langs de N348 is daar. ,,Wij slepen de mannen in ons dorp wel mee.”