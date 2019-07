Huisvesting voor arbeidsmigranten op Park Den Alerdinck

Het is de eerste keer dat de gemeente Raalte een tijdelijke vergunning wil verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zegt woordvoerder Hanneke Janssen van de gemeente Raalte. De arbeidsmigranten gaan werken voor het distributiecentrum van Jumbo in Raalte.

Metamorfose

Gele en rode kaarten

Koning vertelt dat er stellen uit landen als Tsjechië, Kroatië en Polen tijdelijk naar Nederland komen en dat er duidelijke regels zijn opgesteld. ,,Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen herrie gaan schoppen. Het doel is om de mensen hier te laten werken en te recreëren. Met de betrokken bedrijven hebben we afgesproken om met gele en rode kaarten te werken. Ga je te vaak de fout in, dan is het afgelopen. Daarnaast is er altijd toezicht aanwezig om alles netjes te laten verlopen.”