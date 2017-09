Hulzebosch bij aftrap Vrienden van Rohda

Cu en Cu in Raalte moet vooral sociaal festival worden

19 september Jaarlijks worden er in de gemeente Raalte zo'n 150 evenementen gehouden. Gemiddeld bijna drie per week. Toch meent de Stichting Horecafeesten Raalte een nieuw gat in de markt te hebben gevonden: kunst met een hoofdletter C. Cunst en Culinair moet zaterdag en zondag van toegevoegde waarde zijn voor Streetlife en het Bierfestival, die op vrijdag beginnen.