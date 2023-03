Huurders in Salland zien niet langer wat hun huis waard is: ‘Dat WOZ-waarde geen invloed heeft op huurprijs is onzin’

Stoffelij­ke overschot­ten van ruim driehon­derd nonnen en één pastoor uit Raalte gaan verhuizen

Het kerkhof van de Zusters van Liefde in Raalte wordt op korte termijn geruimd. Het gaat om 354 graven op het terrein van zorginstelling Angeli Custodes, achter het voormalig ziekenhuis. De graven zullen in maart en april door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd. De stoffelijke resten worden gecremeerd en vervolgens in Tilburg herbegraven. Het kloosterkerkhof wordt aan zorginstelling Angeli Custodes geschonken en zal bij de tuin worden getrokken.