Huurders in Salland zoeken steun bij lokale politiek: ‘Kom in actie tegen landelijk woonbeleid’

Video Griezelig zwemmen in de Tijenraan in Raalte, 150 uitgelaten kinderen gaan gewoon lekker hun gang

1 november Corona was zaterdag ver weg voor kinderen tot 17 jaar bij het Halloween- zwemmen in Zwembad Tijenraan. Waar volwassenen hun kroegavondje moeten missen, kon de jeugd twee uur lang met elkaar ravotten in het Raaltese bad. Of het verantwoord is? Ouders vinden van wel. ,,Ik ga ervanuit dat er voldoende toezicht is.’’