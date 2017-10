'Ik vrees dat de oude synagoge afgebroken wordt of verspijkerd'

Raaltenaar Rob Aa luidt de noodklok over de verkoop van de voormalig Joodse synagoge in Raalte. Het kerkje aan de Stationsstraat wordt verkocht. Onduidelijk is wat er met de kerk gaat gebeuren. Aa wil kost wat kost het gemeentelijke monument behouden.

,,De angst sloeg me om het hart, toen ik hoorde dat het kerkje te koop is", zegt Aa. ,,Dat is maar kort in de publiciteit geweest. Dat had ik gemist. Toen ik het afgelopen zomer terloops hoorde, ben ik het gaan uitzoeken. Mijn grote vrees is dat het pand met zoveel historie straks een andere bestemming krijgt, afgebroken wordt of verspijkerd. De oude synagoge is een van de laatste bijzondere gebouwen in Raalte met een enorme geschiedenis."

Volgens makelaar Martijn Holterman van Hannink Makelaardij is het object momenteel 'onder bod'. ,,De potentiële koper is in overleg met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is. Het is een gemeentelijk monument. Daar bestaat geen blauwdruk voor." Wie de koper is, wil de makelaar niet kwijt: ,,Het is niet chic om dat te vertellen."

Veel interesse

De 'Christus Pantocratorkerk', zoals het kerkje nu heet, is te koop aangeboden door de Vrij Katholieke kerk (VKK). Die kerkgemeenschap wilde met het gebouw weer een kring opbouwen in Raalte, maar dat mislukte. Daarom is in maart de kerk te koop aangeboden. Vraagprijs: 100.000 euro. ,,Er waren meteen veel gegadigden'', zegt de makelaar. ,,Er is een lijst van 25 geïnteresseerden.''

Eeuwig zonde

Met die wetenschap is Rob Aa niet gerustgesteld. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het monumentale pand. ,,De gemeente heeft mij laten weten dat de kerk tot een woonhuis verbouwd gaat worden. Ik heb een brief aan de gemeente gestuurd om de kwestie aan te kaarten, maar ik krijg nog geen antwoord. Ik ben bang dat het proces straks een keer klaar is, stempel er op, en klaar. Dat zou eeuwig zonde zijn."

Rob Aa, die ook een persoonlijke band met het kerkje heeft, wil de synagoge desnoods zelf kopen. ,,Mijn vader zat in het verzet. Door zijn verhalen over het lot van de Raalter Joodse gemeenschap trek ik mij de toekomst van de synagoge sterk aan. Ik kan het me permitteren om 'm te kopen. Dan ga ik er niets aan verspijkeren. Ik zou het behouden zoals het is, zodat het kerkje gebruikt kan worden. Ik denk dan aan maatschappelijk belang, exposities, lezingen, herdenkingen, trouwerijen. Nee, mijn insteek is niet om de kerk te willen bezitten. Daar gaat het mij niet om. Iemand anders mag het ook doen, of samen. Of misschien moet er een stichting of een vereniging komen, kan ook. Het gaat mij om het behouden."