Illegale zendmast na briefje verwijderd uit Luttenbergerven

In natuurgebied het Luttenbergerven past geen verstoring door zendpiraten. ,,Weer een zendmast. Jongelui, als je wil zenden maak dan een mast op een plek waar je toestemming hebt en maak geen troep in de natuur!'', twitterde Spijker alias @WoudloperArend zondagavond dan ook verontwaardigd.

Troep

De mast was bevestigd aan een hoge boomtop in een houtsingel langs het ven. ,,Maar in dit geval hadden ze er geen troep van gemaakt'', erkent Spijker tot zijn grote opluchting. ,,Met sjorbanden was de zendmast aan de stam vastgebonden. In de loop der jaren heb ik het meerdere keren meegemaakt dat er wel een zootje van gemaakt werd en schade werd aangericht. De stilte werd dan verstoord door draaiende aggregaten voor de stroomvoorziening. En vaak lekte daar ook gasolie uit de bodem in.''