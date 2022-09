In de oorlog vielen de bommen volop rond het station in Raalte (en dit is waarom ze steeds vaker gaan opduiken)

Aanpak N35 bij Heino stuit landgoedei­ge­na­ren nu al tegen de borst: rechtszaak lijkt onvermijde­lijk

Het duurde jaren, maar de twee nieuwe kruisingen moeten er dan toch echt komen op de N35 bij Heino. Daarmee moet het veiliger worden op de rijksweg, want de huidige gevaarlijke aansluitingen vervallen. Desondanks is niet iedereen blij, gezien de vele bezwaren. De landgoedeigenaar van De Gunne denkt er nu al aan om naar de rechter te stappen. ,,We kunnen een zak geld krijgen ter compensatie van de schade, maar dat is niet de oplossing.’’

