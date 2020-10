In Heino wordt komende week gecollecteerd in een praalwagen: ‘Zo kunnen mensen coronaproof doneren’

Tonny Keizer is coördinator van de Heinose afdeling. Samen met Elly van Klaveren, Iet Ekkelkamp en Johanna Vos trekt ze de kar. Of beter gezegd: de Knippe-Trekker. Volgende week zaterdag, op de slotdag, rijdt de trekker, mét Sökkestoppers, door Heino.

Jullie pakken groots uit om de collecteweek door te laten gaan. Waarom?

Tonny Keizer: ,,We zijn zeer gemotiveerd voor een toekomst zonder dementie. Zelf kom ik weleens op de gesloten afdeling van de Hartkamp in Raalte, waar mijn dochter werkt. Van alle dementerenden heeft 70 procent de ziekte van Alzheimer. Mijn andere dochter, die oncologie-onderzoeker is, vertelde wat het betekent als er geen collectes meer zijn. De Nederlandse collecteopbrengst is gemiddeld 2 miljoen euro. Daarvan kunnen ongeveer twintig onderzoekers een jaar lang ingezet worden. Nu hoopt Alzheimer Nederland toch nog de helft op te halen. Dit houdt in dat er de helft van het onderzoek bekostigd kan worden. De resultaten daarvan zijn zo belangrijk. En dan in Heino geen collecte? Dat kon toch niet waar zijn?!"

Wat is het grote verschil met voorgaande jaren?

,,Veel collectanten zijn enorm betrokken en collecteren al jaren. Sommigen daarvan ook komende week. Een wat oudere dame gaat zelfs samen met haar 6-jarige kleinzoon. Hij houdt de bus vast bij de voordeur, zij kan zich op afstand legitimeren. Anderen hebben vanwege Covid-19 goede redenen om het niet te doen. Ze zijn op leeftijd, vallen in de risicogroep of zitten in quarantaine. Hierdoor komt er in sommige straten of wijken in Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis niemand met de collectebus aan de deur. Er vallen gaten.”

De Heinose collecteweek kent drie pijlers. Kunt u dat uitleggen?

,,Allereerst moet je vrijwilligers koesteren. Daarom krijgen alle collectanten, of ze dit jaar nu collecteren of niet, een orchidee. Ten tweede ontwierp de Heinose kunstenaar José Reuvekamp een vrolijk mondkapje, gebaseerd op haar bekende bank in het Dorpshuus. Voor 5 euro, geheel bestemd voor Alzheimer Nederland, kun je er eentje bestellen. En de derde pijler wordt de feestelijke afsluiting op 7 november. We zijn de Sökkestoppers enorm dankbaar dat ze hun Knippe-Trekker voor ons van stal halen.”

Hoe is de Knippe-Trekker op jullie pad gekomen?

,,Hij rijdt al jaren mee tijdens carnavalsoptochten. Dan kan het publiek een bijdrage doen via steekstokken. Ideaal in deze anderhalvemetersamenleving. De Sökkestoppers waren meteen enthousiast. Verder legden ze zelf contact met de gemeente voor vergunningen, wat super is. De Knippe-Trekker rijdt een route door Heino. Verder lopen Raad van Elf-leden, in groepjes van vier, met steekstokken mee. Ook wij zijn erbij, met legitimatie bij de hand. Noodzakelijk bij collectes. Samen sluiten we de Heinose collecteweek op gezellige wijze af. Geheel coronaproof."