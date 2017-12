In kruiwagenpolonaise door Heino

,,Je kunt het een carnavalesk alternatief noemen voor een nieuwjaarsduik’’, zegt initiatiefnemer Martijn Jansman, die ‘adjudant’ is van de Prins der Sökkestoppers . ,,Prins Emiel Willemsen is eigenaar van Multimate Heino en zit in de kruiwagens, grappig toch? Bovendien hebben we de kruiwagens nodig om vuurwerk op te ruimen.’’

Record

,,We hopen in ieder geval met 111 carnavalisten te lopen, dat vinden we de eis’’, zegt Jansman, die aangeeft dat een kruiwagenpolonaise-record in het Guiness Record Book nog niet bestaat. ,,Er is wel een polonaiserecord, dat staat op elf kilometer. Dat willen we de lopers niet aandoen.’’ Volgens Jansman is er contact geweest met het Guiness Record Book en zal de kruiwagenpolonaise beoordeeld worden. Direct na afloop wordt bekend gemaakt of er een record is gevestigd.

De kruiers zullen in polonaise de route van de carnavalsoptocht van Heino volgen, over zo’n vier, vijf kilometer. ,,Op de route ruimen we de vuurwerkresten in het dorp op. Een belangrijk aspect in de polonaise.’’ De bonte stoet wordt begeleid door de prinsenwagen met muziek en koek en zopie.

Borrel

Het evenement, wat zo’n twee uur in beslag zal nemen, zorgt voor een vrolijke start van het nieuwe jaar. En is een verkapte reden voor een gezamenlijke borrel, toch? ,,Daar gaan we waarschijnlijk wel mee eindigen, ja’’, lacht Jansman. ,,We hadden eerst het plan om dit tijdens carnaval te doen, maar 1 januari is juist een ludiek moment in de aanloop naar ons gala van 27 januari. We betrekken alle wagenbouwers, dansgarde en Raad van Elf. We beginnen het jaar in saamhorigheid.’’

Oproep

Roerganger Prins Emiel roept intussen alle liefhebbers van carnaval op om deel te nemen aan de kruiwagenpolonaise: ,,Start het jaar goed. Verkleed je zelf in een carnavalstenue en kom 1 januari om 13.11 uur met een kruiwagen naar het industrieterrein. Bij Ne9eN aan de Canadastraat krijg je een lekkere versnapering aangeboden. Daar is het even wachten op de jury of het record kruiwagenpolonaise daadwerkelijk gehaald is.”