In Memoriam: Pater Wim Boksebeld uit Raalte hielp tot het laatste moment ‘zijn’ mensen op Haïti

Raaltenaar Wim Boksebeld ziet het levenslicht op 23 januari 1941 in Raalte. Hij groeit op in een katholiek boerengezin en is niet het enige kind in huis. Boksebeld leeft met zijn vijf zussen en broer. In september 1969 wordt hij priester in de Pauluskerk in Raalte. Even daarvoor treedt hij toe tot de congregatie van Salesianen van Don Bosco, die zich in navolging van haar stichter, de Italiaanse priester Don Bosco, wijdt aan onderwijs en jeugdzorg.