In pyjama en met knuffels naar het amfitheater: voorleesspektakel in Luttenberg is ‘een blijvertje’

Voorlezen voor het slapengaan doen ze in Luttenberg niet in bed, maar in de buitenlucht. Een probeersel dat in coronatijd is ontstaan en niet meer van het programma wordt gehaald. ,,Het is een uit de hand gelopen spektakel’’, zegt Jenneke van Doesburg.

Ze komen in pyjama’s en met hun knuffels, de kinderen uit Luttenberg. Dat allemaal om twintig minuten te kijken en luisteren naar een voorlezer. Die staat centraal op het podium in het amfitheater Lommerrijk. Omringd door een kleurrijk decor en allerlei spullen. In zijn handen houdt hij het prentenboek waaruit voorgelezen wordt. De kinderen van 2 tot 6 jaar oud zitten op een kleedje voor het podium. Ouders, opa’s en oma’s en oudere broers en zussen luisteren en kijken vanaf de theaterbankjes mee.

Op puntje van de stoel

,,Ook hen zie je op het puntje van de stoel zitten kijken. Soms is het zó spannend’’, vertelt Jenneke van Doesburg van het Lommerrijk. ,,Fantastisch om te zien. Een campinggast vertelde dat ze dit jaar eigenlijk ergens anders de vakantie hadden gepland, maar hun kinderen wilden per se hier naartoe vanwege het voorlezen. Vorig jaar waren ze er ook. Dit onderdeel kunnen we niet meer uit ons programma halen. Het is echt een blijvertje.’’

Dat het voorleesmoment zo’n succes zou worden, kon Van Doesburg twee jaar geleden nog niet bedenken. Het was louter een probeersel in coronatijd. Een buitenactiviteit op gepaste afstand was het enige dat verantwoord kon. Het Lommerrijk leende zich daar goed voor.

Samen stimuleren we op deze manier eveneens het voorlezen en theater Jenneke van Doesburg, amfitheater Lommerrijk

,,We hebben toen iemand uit Luttenberg gevraagd uit een prentenboek te vertellen. Zo tussen half 7 en 7 uur ’s avonds. Daar kwamen meteen veel kinderen op af. En de andere drie keren ook. Zo leuk! Tijdens coronatijd zijn we daar gewoon mee doorgegaan. Het werd steeds maar gekker.’’

Ridder met echt paard

Gekker in de zin van decors en attributen, legt Van Doesburg uit. ,,We hebben drie heel enthousiaste vrijwilligers die van alles bedenken. Vorige week hebben ze een onderwaterdecor gemaakt en walvissen van oude spijkerbroeken in elkaar genaaid. Het verhaal ging over ‘De kleine walvis’. Deze woensdag, de laatste keer van dit seizoen, komt er een ridder met echt paard. Dan gaat het verhaal over ‘de ridder die niet zo heldhaftig was’.’’

De voorbereiding kost weliswaar veel tijd; het is Van Doesburg en de medewerkers van de bibliotheek die de boeken levert alles waard. ,,Samen stimuleren we op deze manier eveneens het voorlezen en theater. Als je die blije gezichten ook ziet. Het duurt maar kort, want op die leeftijd is de aandacht op een gegeven moment weg, maar ze kunnen na afloop zo in hun pyjamaatje het bed in rollen.’’