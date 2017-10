In Raalte op de klompen, in Shanghai met stokjes eten

Ze hebben al geoefend om met stokjes te eten. Achttien leerlingen van de International Businessclass havo 5 van het Carmel College Salland in Raalte bereiden zich voor op een studiereis naar China. Ze vertrekken over twee weken.

,,Het leek me een goed begin’’, vertelt docent Maaike Oberink. ,,Een hilarische les op maandagochtend. Zaten we om negen uur al aan de M&M’s en winegums, met stokjes.’’

,,Ik maak me geen zorgen’’, zegt Sam Dijkman (16), die bewust voor de havo-businessklas heeft gekozen. ,,Ik wilde gewoon naar China.’’ Met diverse opdrachten werd hij, met nog zeventien andere scholieren, de afgelopen twee jaar klaargestoomd de studiereis naar Shanghai. Het slotstuk van de businessclass. De leerlingen bezoeken bedrijven en het consulaat, proeven de cultuur, spreken Nederlandse expats en verblijven in een Chinees gezin.

'Cultuurschok'

De China-gangers hebben allemaal een Chinese ‘buddy’ toegewezen gekregen. Een maatje bij wie ze straks, in hun eentje, in het gezin logeren. Het eerste contact is al gelegd via ‘WeChat’, de Chinese WhatsApp. ,,Nu al een cultuurshock’’, zegt Maaike Oberink, die de groep begeleidt. ,,Er is een bijzondere etiquette. Dat beseffen de leerlingen nu al via de chats.’’

Quote Het schijnt soms lastig te zijn met communiceren, omdat Chinezen hun emoties niet tonen Sam Dijkman (16)

,,Het is best spannend, ja’’, zegt Sam. ,,Als je er bent, zal het anders zijn dan dat je er hier over hebt nagedacht. Je zit een week aan de andere kant van de wereld. De taal, het eten, bij mensen thuis. Het schijnt soms lastig te zijn met communiceren, omdat Chinezen hun emoties niet tonen. Ik hoorde dat een voetbaltrainer in China de spelers nog moet leren juichen als ze een doelpunt maken.’’

Uitwisselingsproject

Dinsdag was er voor Sam, zoon van de Luttenbergse klompenmaker Martin Dijkman, al een voorproefje in zijn traject naar China. Hij ontving, samen met zijn vader, de directrice (Julia) en de docente Engels (Sally) van de Dongchang Highschool uit Shanghai in zijn woonplaats. Het tweetal is in Nederland om het uitwisselingsproject met het Carmel College voor de komende drie jaar vast te leggen. Vanuit de grootste stad van China - met 23 miljoen inwoners - naar het 2.300 zielen tellende dorp in de gemeente Raalte. De Aziaten keken hun ogen uit bij de ludieke presentatie over het oer-Hollandse product ‘wooden shoes’ van de twee 'Dijkmannen': ,,You are great artists!’’

Quote Ik wist niet dat mijn zoon zo goed Engels sprak Martin Dijkman