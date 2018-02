Inbraak gemeentehuis Raalte onopgelost

In januari had de inbraak plaats. Door de deur aan de voorkant van het gemeentehuis open te breken, konden de ongenode gasten binnen komen. In dit oudere gedeelte van het gebouw zitten onder anderen de ambtenaren van de raadsgriffie, die de gemeenteraad van Raalte ondersteunt. In het nieuwere gedeelte zijn de inbrekers niet geweest, meldde een woordvoerster van de gemeente Raalte eerder tegenover de Stentor.

Camera's

Burgemeester Martijn Dadema van Raalte ziet in de inbraak van januari geen reden om bewakingscamera's aan het gemeentehuis te hangen. Zo vaak is in het onderkomen van het ambtenarenkorps en het dagelijks gemeentebestuur niet ingebroken dat het volgens hem de aanschaf van de apparatuur rechtvaardigt. De inbraak in januari is de eerste in het gemeentehuis van Raalte die Dadema zich kan herinneren.