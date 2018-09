Inbrekers slaan toe in Raalte en Heeten

In drie woningen in Raalte en Heeten is gisteravond ingebroken. De inbrekers werden in Heeten overlopen door de bewoner.

In Heeten werden de daders overlopen door de bewoner terwijl ze probeerden de achterdeur open te breken. Bij de twee woningen in Raalte is buit meegenomen.

De twee mannen die de bewoner van de woning aan de Hordelmansweg in Heeten betrapte gingen er vandoor in een kleine personenauto. Van één van de daders kon de bewoner omschrijven dat die ongeveer 1.80 meter lang was en een lichtgetint uiterlijk had.

De politie Raalte onderzoekt de inbraken. Of de kraak in Heeten verband houdt met de twee in Raalte, is onderdeel van het onderzoek.