Ineke stopt midden op de weg voor deze foto van ooievaar in Salland: ‘Tekenend voor het platteland’

Een ooievaar met een piepjong haasje in zijn snavel: voor hobbyfotografe Ineke van Wijhe (65) was het niets anders dan een toevalstreffer. En hoewel ze het liefst vogels voor haar lens heeft, laten bij uitstek die beesten zich niet makkelijk op een plaatje zetten.

Al bijna tien jaar fietst ze door Wijhe en omgeving, met het fototoestel om haar nek. ,,Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, inmiddels ben ik bijna elke dag op pad.” Toen Ineke van Wijhe afgelopen zaterdag over de Gravenweg in Laag Zuthem reed, spotte ze de ooievaar.

,,Midden op de weg ben ik gestopt”, vertelt Van Wijhe. Daardoor kon ze het moment suprême, waarop de vogel zijn prooi verorberde, niet vastleggen. ,,Er kwam een auto aan en ik moest snel aan de kant.”

Maar, vindt ze, de foto van de ooievaar met het haasje is eigenlijk heel tekenend. ,,Het stikt van de ooievaars, hier op het platteland”, vertelt de Wijhese.

Lastig fotograferen

Tijdens al dat cameraklikwerk de afgelopen jaren, ging de liefde voor fotograferen over in een liefde voor vogels. ,,Ik zou mezelf onderhand bijna een vogelaar noemen”, grinnikt Van Wijhe. ,,Maar wat maakt het zo mooi om een vogel op de foto te zetten?”, peinst ze. Een klip-en-klaar antwoord is er niet.

Misschien is het de uitdaging. ,,Het is moeilijk om zo’n beest fatsoenlijk op de foto te krijgen. Meestal moet je tegen het licht in fotograferen, aangezien vogels door de lucht vliegen.”

Bovendien is het nog maar de vraag waar-ie precies opduikt en of de gekozen positie dan goed uitpakt. ,,Voor mij is het ook wel een beetje een wedstrijdje geworden: wie maakt de mooiste foto?” Verschillende vogelfotografen delen hun mooiste kiekjes op Facebook.

Gier en arend

Haar foto van een lammergier vindt Van Wijhe het meest indrukwekkend. ,,Hij vloog samen met twee zeearenden bij de Archemerberg. Een zeearend is heel groot en wordt daarom ook wel ‘vliegende deur’ genoemd.” Maar ze verbleekten naast de gier, stelt Van Wijhe. ,,Dat is echt een gigantisch dier.”

De slangenarend, een grote roofvogel die zich ‘s zomers sporadisch laat zien in Nederland, is de volgende wens op het verlanglijstje. ,,Al twee weken probeer ik ‘m te fotograferen, maar hij is telkens te ver weg”, vertelt Van Wijhe. Ook vandaag doet ze, samen met een handjevol collega’s, een poging.

Echte carnivoor

Het menu van ooievaars bestaat hoofdzakelijk uit vlees. Naast insecten eten ze kleine dieren zoals kikkers, muizen en hagedissen. Ook halen ze hun neus niet op voor mollen, jonge vogels en slangen.