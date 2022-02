Infrabedrijf Klink-Nijland in Raalte viert 25-jarig bestaan met open dag

Organisatoren Herman Kleine Koerkamp en Ton Groot Beumer werkten een jaar lang toe naar de festiviteiten voor het jubileum van Klink-Nijland. ,,De open dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de infrawereld of in het bedrijf Klink-Nijland. Voor alle leeftijden valt er wel iets te beleven’’, vertelt Kleine Koerkamp. ,,Een van de hoogtepunten is de ‘rode draad’. Daar kunnen we nog niet alles over verklappen, maar bezoekers kunnen daar in ieder geval zelf op een ludieke manier een steentje aan bijdragen.”