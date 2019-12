Ingrijpen noodzakelijk bij Sportbedrijf Raalte: tekort van half miljoen dreigt

Grapper­haus is smokkel­prak­tij­ken beu: ‘lockdown’ van gevangenis­sen in Zutphen en Grave

5 december Een ‘lockdown’ van twee gevangenissen, omdat de minister de vele smokkelacties in de gevangenissen beu is. Na een actie die woensdag begon in Grave (Noord-Brabant) is vandaag ook een grootschalige doorzoeking in Zutphen uitgevoerd. Over de resultaten hult de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zich vooralsnog in nevelen. De acties doorkruisen het strafproces rond de gewelddadige roofoverval op twee bejaarde broers in Heeten.