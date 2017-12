Vanwege een tekort van liefst 7.000 euro dreigde de internationale Handbalweek in Raalte dit jaar te sneuvelen. Maar omdat de gemeente de helft van dat bedrag bijpast, is het vermaarde evenement gered.

Vanwege de enorme sociale impact van de traditionele Handbalweek op de gemeenschap in Salland, vinden B en W van de gemeente Raalte het zonde om de editie van 2017 verloren te laten gaan. Daarom stelt het college 3.500 euro beschikbaar uit het potje eenmalig onvoorzien. B en W willen volgend jaar vroegtijdig met de organisatoren in gesprek om de toekomst van de Handbalweek zeker te stellen.

Bezuinigingen

Volgens Henny Nijboer, bestuurslid van de Carmel Handbalschool Salland, gaat de komende editie door (van 27 tot en met 30 december). De organisatie kan door bezuinigingen de eindjes aan elkaar knopen. ,,We schrappen het toernooi van alle Nederlandse handbalscholen'', meldt Nijboer, die de financiën beheert. ,,Dat scheelt een slok op een borrel. Ook hebben we de eigen bijdrage voor scholing van trainers iets verhoogd. Daarmee zijn we er. Vooral dankzij de geste van de gemeente. Daar zijn we enorm blij mee. Aan de andere kant profiteert de gemeenschap in Raalte van ons. Al die internationale teams boeken hier bijvoorbeeld elk jaar een hotel.''

Het wordt volgens Nijboer steeds moeilijker om de begroting rond te krijgen. ,,We hebben de Handbalweek al veertien jaar zonder enige vorm van subsidie georganiseerd, maar dat valt niet mee. Want we werken louter met vrijwilligers en kunnen dus moeilijk bezuinigen. We zullen nooit sponsors van clubs benaderen. Daarvoor zijn wij te idealistisch. De relatie met de verenigingen vinden wij veel belangrijker.''

Topsport