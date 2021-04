Is gemeenteraad Raalte verkeerd geïnformeerd over Strunk? Lokaal Alternatief wil ‘pittig’ debat

DNA-onderzoek moet aantonen of gevonden Raalter veulen is gedood door een wolf

30 maart Waardoor is het veulen gedood dat vorige week is gevonden in een berm naast het Overijssels Kanaal in Raalte? Een wolf is niet uit te sluiten. Daarom komt er DNA-onderzoek, in de hoop dat duidelijk wordt waardoor het pony'tje is gedood.