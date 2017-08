IVN Raalte toont schadelijke planten

IVN Raalte besteedt op de Boerendag tijdens Stöppelhaene aandacht aan die ongewenste soorten. ,,Dat is wel toeval hoor, want we hadden dit onderwerp al gekozen vóór die invasieve exoten in het nieuws kwamen'', vertelt voorzitter Jan Hendriks van de Raalter vereniging voor natuur- en milieueducatie.

Op vrijdag 25 augustus doet IVN Raalte weer mee aan de jaarlijkse Boerendag tijdens het Sallands oogstfeest Stöppelhaene. Zelfs met twee kramen. In de ene stand worden 'invasieve exoten' uitgestald. Zoals de Japanse duizendknoop, die steeds verder doorwoekert in steeds meer bermen. Ook in de gemeente Raalte. Zo wees Dries Marissink via de Stentor-site op duizendknoop over een afstand van ruim 100 meter langs de Spanjaardsdijk, net buiten Heeten.

De gemeente bestrijdt de woekeraar niet, omdat de gifspuit is afgezworen en het alternatief - wekelijks afmaaien om de plant uit te putten - teveel capaciteit kost, zo kreeg Marissink te horen. ,,Ook allerlei andere exoten zijn in en rond Raalte te vinden'', beaamt Ine Kappert van de IVN-werkgroep educatie. ,,Zoals de reuzenberenklauw, de Amerikaanse vogelkers en de reuzenbalsemien. In de vroegere landschapstuin van het IVN, tussen de Kanaaldijk en De Heerd, zie je ook veel berenklauwen. Daar zijn de meningen over verdeeld. Die grote schermbloemen zijn heel decoratief. Maar je kunt er ook brandblaren van oplopen. En ze gaan steeds meer overheersen, ze breiden zich steeds verder uit. We willen de bezoekers van onze stand vooral informeren over die exoten, laten zien om welke planten en dieren het gaat.''

Parnassia

In de andere kraam vestigt het IVN nog weer eens de aandacht op de actie 'Breng de parnassia terug naar Salland'. Dat is een actie in samenwerking met Natuurmonumenten, dat pal naast natuurreservaat het Hoge Broek een weiland heeft aangekocht. Ook die wei moet weer natuurgebied worden, nat hooiland met 'een zee van bloemen en rijk aan vogels'.

Daarvoor moet de bemeste bovenlaag worden afgegraven, waardoor de vroegere natuur zich hier kan herstellen en zeldzame planten als de parnassia kunnen terugkeren. Maar voor het afgraven en afvoeren van de zwaar bemeste bovenlaag is 16.000 euro nodig.

