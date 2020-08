Jaar cel voor Frederik uit Raalte die vrouwen bij burenruzie met bijl aanviel

Nieuwe fietsroute van Heeten naar Raalte: ruim 23 kilometer langs akkerran­den en bloemenwei­des

29 juli Salland is weer een fietsroute rijker. Ben Wichers Schreur, lid van de Groene Agenda, heeft het rondje van en naar het dorpsplein van Heeten zelf bedacht en gemaakt. Hij raadt aan om de tocht komende maand te rijden, want de 23 kilometers zijn op hun mooist in juli en augustus.