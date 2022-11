Jan en Geja gaan weer met een bus naar Oekraïne: ‘We missen de meisjes, en zij ons’

In dit dorp bouwen jongvolwas­se­nen hun eigen huis: ‘We zijn razenden­thou­si­ast’

Jonge mensen die naar de grote stad verhuizen omdat ze in hun eigen dorp geen woning kunnen vinden? In het Sallandse Lierderholthuis pakken ze dat anders aan. Hier bouwen 12 mensen hun eigen huis, op initiatief van de gemeente. Er is flink werk aan de winkel. ,,Maar we zijn ongelooflijk enthousiast.’’

7 november