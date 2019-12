Jan Klunder (19) maakt oude en eenzame inwoners van Raalte blij met gratis oliebollen

NK Afstanden Jan Smeekens, de ‘Japanner uit Salland’, gaat op oude schoenen de strijd aan

27 december Voor het eerst in veertien seizoenen keek Jan Smeekens (32) de eerste wereldbekerwedstrijden schaatsen vanuit huis. Stond hij niet met zijn ijzers op de internationale schaatsbanen. Was hij thuis, bij zijn vrouw en pasgeboren dochter. ,,Een geluk bij een ongeluk’’, zegt de Raaltenaar. Maar nee, natuurlijk had hij graag de wereldbekers gereden. Hij was het ook gewend in zijn sprintcarrière, dus het was wennen de afgelopen maanden.