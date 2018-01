Jantien duizendste deelnemer HeinoWaakt

Als Jantien, wonend aan de Bendijksweg, haar voordeur opendoet, is de verbazing groot. ,,Kijk, dat is nog eens leuk", zegt Jantien, als initiatiefnemer Mirko haar de bloemen overhandigt. ,,Het toeval bestaat dat HeinoWaakt vandaag precies twee jaar geleden gelanceerd is", zegt hij opgetogen. ,,De officiële inbraakcijfers van Heino zijn nog niet bij HeinoWaakt bekend, maar zoals het nu lijkt, is er in Heino een daling geweest van twaalf inbraken in 2016 naar zeven in 2017."