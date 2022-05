Japanse duizendknoop onder controle: woekerplant veroorzaakt weinig problemen in Raalte

De Japanse duizendknoop kan zich enorm snel verspreiden en zorgt her en der in het land voor problemen. De woekerplant heeft sterke wortels die zo snel groeien, dat ze overal doorheen gaan. Zelfs door dijken en wegen. In bermen en in het openbaar groen is de woekerplant inmiddels al twee jaar aanwezig in Raalte.