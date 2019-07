Je eigen koe bij Heetense grondulow

Marcel Strijtveen hét visite­kaart­je van Stöppelhae­ne

20 juli Marcel Strijtveen is gebombardeerd tot de Sallandse Boer tijdens Stöppelhaene in Raalte. Die eer viel de 52-jarige boer uit Lierderholthuis vandaag ten deel tijdens de Roggemaaiersdag. Strijtveen is daarmee hét visitekaartje van Stöppelhaene.