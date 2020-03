Jente (16) uit Mariënheem kan speechen als de beste van Overijssel, nu nog van Nederland

Van den Berg won vorige maand de Overijsselse editie van Op weg naar Het Lagerhuis plaats. Samen met haar medeleerlingen van het Carmel College Salland uit Raalte debatteerde de 4 vwo-leerling met leerlingen van andere scholen. Ze praatte iedereen onder de tafel.

Op 14 maart mag Van den Berg haar speech, ook wel V-rede, opnieuw geven tijdens de finaleronde. De drie deelnemers die het dan het beste doen, zijn op 5 mei terug te zien op tv. ,,Het thema van de V-rede is daarom ook Vrijheid.”

Debatles

Op het CCS hebben Jente en haar teamgenoten bijna wekelijks debatles. ,,Dit vak is extra. Zelf ben ik aan het eind van 3 vwo een keer gaan kijken en niet meer weggegaan. Ik vind het leuk, het is een beetje een spel. We zijn met vijftien leerlingen, oefenen veel en zijn daardoor echt een team. Je vult elkaar aan. Met ons team doen we aan toernooien mee. Het leuke is dat je daardoor veel mensen leert kennen.”

Er bestaan diverse debattoernooien. Bij de MEP, Model European Parliament, wordt gedebatteerd volgens het Europees Parlement. Het NK debatteren is erg formeel. ,,Je krijgt vier minuten spreektijd, daarna volgt de ander. Op weg naar Het Lagerhuis is sneller, minder formeel, met meer humor. Een aantal weken ervoor krijg je de stellingen, maar als team weet je dan nog niet of je voor of tegen bent. Er zijn allerlei debatvormen. Het Lagerhuis heeft een ronde waarbij je ineens 180 graden van standpunt switcht. In een andere ronde hadden we drie debatten. Per ronde werd je op zeven punten beoordeeld, bijvoorbeeld humor. De V-redes telden ook mee voor de punten.”

Mercedes

Jentes team kwam één punt tekort om te mogen strijden voor een plek in de volgende ronde. Het team van het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer won uiteindelijk. Jente bleek wel de beste speech te hebben gegeven. Het idee daarvoor kreeg ze op de fiets. ,,Ik dacht aan een liedje van Armand: Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Eenmaal thuisgekomen schreef ik de eerste versie die ik samen met het team later nog wat heb aangepast.”

Jente legt in de V-rede allerlei aspecten van vrijheid uit aan de hand van de wegen waarover de auto gaat. ,,Soms zijn er blokkades, oftewel grenzen. Dan weer is het nodig om een pitstop te maken. Ik denk dat ik heb gewonnen omdat ik een mooi rond verhaal had en steeds ergens naar verwees. In andere speeches ging het over prestatiedruk en depressie, geen vrijheid in je hoofd. Die van mij was de enige beetje vrolijke speech.”

Coronavirus

Op 14 maart komen de beste sprekers samen in Hilversum. Vooraf gaat Jente haar V-rede nog aanscherpen. ,,Samen met mijn team. Verder had de jury tips, zoals een verwijzing naar Armand aan het slot. Ditmaal had ik het over het coronavirus. Ook dan wil ik er iets actueels in verwerken.”

Een V-rede, die maximaal 150 seconden mag duren, heeft twee aspecten: het schrijven en het brengen. ,,Het tweede is voor mij natuurlijker. Ook al ken je de speech, het moet wel fris blijven. Niet monotoon. Wel praat ik van mezelf snel. Dat mag wat langzamer soms.”