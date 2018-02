'Jihadstrijder Victor D. uit Heeten geeft teken van leven'

updateJihadstrijder Victor D. uit Heeten heeft vanuit Syrië een teken van leven gegeven. Dat laat politicus Arnoud van Doorn weten, die al langer contact heeft met de Syriëganger. Afgelopen weekend was er via Facebook contact tussen de twee.

Van Doorn, een voormalig PVV-aanhanger die later bekeerde tot de Islam, houdt wel een slag om de arm. ,,Ik weet natuurlijk niet 100 procent zeker of hij het echt is. Dus van echte opluchting dat hij terecht is, is nog geen sprake. Daarvoor moet ik eerst zekerheid hebben dat hij het is.”

Contact via Facebook

D. vertrok in 2013 naar Syrië. Hij communiceerde veelvuldig via Facebook met Nederlanders. Sinds eind vorig jaar liet hij niets meer van zich horen. Dat gebeurde kort nadat hij via Van Doorn een brief had laten verspreiden dat hij een poging zou doen om zich aan te geven bij het leger van Turkije. Op die manier zou hij uitgeleverd kunnen worden aan Nederland om het strafproces dat tegen hem loopt bij te wonen. Zelfs zijn advocaat kreeg geen contact. D. wordt door het openbaar ministerie verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, iets wat hij zelf hardnekkig ontkent.

Extreem gevaarlijk