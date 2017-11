Johan Supèr weg als rector Carmel College in Raalte

Supèr is sinds 2006 rector van Carmel College Salland in Raalte, en een veel gezien persoon. Als rector van Carmel College Salland zocht Supèr veelvuldig samenwerking met de gemeente Raalte en andere externe instanties.

Koersvast

Voor zijn werk bij Carmel begon, was Supèr enkele jaren rector van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) te Lelystad. Tussen 1986 en 2003 was Supèr werkzaam bij ROC Landstede, eerst als docent en vervolgens in diverse leidinggevende functies. Het College van Bestuur is ervan overtuigd dat de heer Supèr bij Scholengroep Carmel Hengelo als zichtbare, koersvaste en verbindende rector verder meebouwt aan de doorontwikkeling van Scholengroep Carmel Hengelo. Het is nog niet bekend wie Supèr in Raalte zal opvolgen.