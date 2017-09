Joke Mol 40.000ste bezoeker De Tippe in Heino

Agenten pakken fietssleutels van van Raalter schoolplein gevluchte jongeren

10:31 Drie jongeren maken al anderhalve week geen gebruik meer van hun fiets. Die lieten ze op vrijdag 25 augustus rond 22.00 uur achter toen ze wegrenden van het schoolplein van de Linderte aan de Richterambtweg in Raalte. ,,Wat we dan nog wel eens doen is de fietsen op slot zetten. De eigenaren komen dan meestal met het schaamrood op de kaken aan het bureau hun sleutels terugvragen. In dit geval echter niet."