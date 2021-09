Jonge bromfietser overleden na botsing in Heeten

Bezoek familie omgekomen Canadese soldaat verrast Flip Jonkman uit Heino: ‘Er is flink geknuffeld’

5 september Flip Jonkman uit Heino ontving zondagochtend een verrassend berichtje via Facebook. De Canadese Kara Syvret vroeg hem waar ze het oorlogsmonument ter ere van haar oudoom kon vinden, want ze was in de buurt. ,,Een uur later zat ze met haar man op de koffie. Een enorme verrassing. Er is stevig geknuffeld.’’