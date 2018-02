Jonge carnavalsvereniging uit Nijverdal maakt debuut in Haarle

De Kruud'n Stampers uit de Kruidenwijk in Nijverdal doen voor het eerst mee met de optocht in Haarle. „Voor en thema was het te kort dag.”

Kinderdisco

Dat de optocht in Haarle niet alleen maar een feestje is voor dorpsbewoners, blijkt uit de deelname van kindercarnavalsvereniging de Kruud'n Stampers uit Nijverdal. Deze vereniging, ontstaan vanuit de kinderdisco in de Kruidenwijk, deed voor het eerst in haar prille bestaan mee aan een carnavalsoptocht. „Het is echt heel bijzonder dat wij dit doen”, zegt Gerholt Lankamp.

Volledig scherm © Bert Kamp

Optocht

Het is nu het derde jaar dat er jeugdhoogheden worden gekozen binnen de vereniging. Uit een brainstormsessie komt het idee naar voren om ook eens met een optocht mee te doen. „We hebben alle materialen via sponsors bij elkaar gekregen. Gisteravond (vrijdag, red.) hebben we nog het laatste likje verf aangebracht en nu staan we hier.”

Zo'n vijftien mensen, vooral kinderen van bestuursleden, lopen achter een kleine prinsenwagen aan. Ze zijn allemaal verkleed in een andere outfit. „Voor een overkoepelend thema was het allemaal een beetje te kort dag, maar dat is misschien wel iets wat we in de toekomst gaan doen.”

Prinsenwagen

De pret bij de kinderen is er in ieder geval niet minder om. Lachend staan Demi Snellink (9) en Lisanne Bannink (9) zaterdagmiddag op hun eigen prinsenwagen van de Kruud'n Stampers. De optocht in Haarle is hun allereerste optocht waaraan ze meedoen. Tussen het dansen door bestrooien ze het publiek met grote hoeveelheden confetti. „Het is echt heel erg leuk om prinses te zijn”, vindt Demi.

Volledig scherm © Bert Kamp

Volledig scherm © Bert Kamp