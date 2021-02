Jonge koe Jannie zorgt voor zeldzame verrassing op boerderij in Mariënheem

Raad Raalte akkoord met 6,7 ton voor Cultuur­boer­de­rij Strunk: ‘Maar wat als het niet genoeg blijkt?’

5 februari De historische boerderij Strunk moet hét multifunctionele centrum van Raalte worden. Om dit plan te realiseren heeft de gemeenteraad donderdag 670.000 euro beschikbaar gesteld. De belangrijkste vraag was echter: is dat genoeg, of moet de gemeente straks nog meer tonnen bijschuiven? ,,Dat risico willen we nemen, we hebben vertrouwen in het plan’’, verwoordde Sylvia van der Heide van BurgerBelangen het sentiment van de raad.