Jonge Tomos-rijder na langdurige reanimatie zwaargewond naar ziekenhuis na botsing in Heeten

Een jonge bromfietser is donderdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een botsing in Heeten. Twintig minuten lang werd het slachtoffer gereanimeerd voordat hij meeging in de ambulance. De Tomos-rijder had bij het verlaten van het fietspad een tegemoetkomende auto over het hoofd gezien. De brommerbestuurder knalde op de wagen en raakte daarbij ernstig gewond.