Jongeren ‘ijsfeestje’ in Heeten krijgen thuis bezoek. Burgemeester: ‘Alle schijn van dat dit georganiseerd was’

Stichting Timulazu in Heino in benarde situatie: ‘We vallen buiten allerlei regels en het wordt nijpend’

25 januari ,,Het is zo zuur, beide kringloopwinkels liepen als een tierelier”, zegt Wilmke Bredenhoff-Van der Kolk, van stichting Timulazu in Heino. Tot de lockdownsluiting in december kwam. Inmiddels is de nood hoog bij de stichting. Geen inkomsten, geen subsidie of coronasteun, terwijl vaste lasten doorlopen. Ook het stichtingswerk in Roemenië staat noodgedwongen in pauzestand.