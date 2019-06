Jubilerende fanfare in Luttenberg viert jubileum met iedereen

Sporthal de Achterberg was zaterdag omgedoopt tot de grootste kroeg van Salland. De sfeervol aangeklede ruimte was met zeshonderd feestvierders afgeladen vol. In deze enorme huiskamer ontstond zo een gezellige ‘Vrienden-van-Luttenberg-live-sfeer’.

Het festijn begon met het nummer Let me entertain you door het orkest samen met de band Stillus en een achttal talentvolle backing vocals. Dat entertainen ging zo de hele avond door. Het publiek werd vermaakt met onverwachte combinaties van zangers en muzikanten.

Spetterend

Ook de plek van uitvoering veranderde nogal eens. Zo werden de spotlights plotseling gericht op de balustrade waarachter de drumband op oliedrums een spetterende uitvoering van Stinkin’ Garbage bracht of waar een eenzame trompettist zich vlak na de pauze al musicerend verplaatste. Dan weer kon het publiek de aandacht richten op het enorme podium met het orkest in het midden, de band helemaal rechts of een klein duet aan de linkerkant. Elk optreden werd beloond met een gul applaus van de enthousiaste menigte.

Doordat de bar gedurende het hele concert geopend bleef, ontstond er een levendige sfeer met mensen die heerlijk op een stoel zaten te genieten of mee te zingen, anderen die aan statafels stonden te kletsen en te luisteren en heen en weer wandelende bewonderaars.

De band Stillus vatte met het nummer Ik kan het niet alleen de opzet van de hele avond goed samen. Ook het refrein van het lied Zoutelande, Ik ben blij dat je hier bent, gaf de dankbare houding van de fanfare goed gestalte. De knallende uitvoering van Radar Love door de piepjonge leden van de Hillrockers kon op veel bijval rekenen. Volgens de geluidstechnicus was het een enorme uitdaging om iedereen optimaal tot zijn recht te laten komen, van een klein, breekbaar en intiem nummer als Calm after the storm tot het door alle artiesten en het publiek massaal meegezongen Iedereen is van de wereld. Hij leverde een puike prestatie.

Bussie

Nadat ook Höllenboer samen met het orkest de hit Bussie kump zo had gebracht en daarna alle artiesten samen besloten met Laten we proosten, ging het feest in Luttenberg tot in de kleine uurtjes door.