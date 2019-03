Jubilerende Rotaryclub Raalte beloont jonge vrijwilliger in Salland

Geen familie

De voordracht van elke kandidaat moet voldoen aan een aantal criteria. De jongere moet tenminste een jaar aantoonbaar actief zijn op maatschappelijk gebied in Raalte of Olst-Wijhe. Hij of zij moet een voortrekkersrol hebben bij de activiteit of actief zijn op meer dan één terrein. De activiteit waar hij zich voor inzet moet zichtbare impact in de gemeenschap hebben. Zijn inzet is vrijwillig en onbezoldigd. Jongeren kunnen, mits zij daarmee instemmen, worden voorgedragen worden door een meerderjarige inwoner van Raalte of Olst-Wijhe die geen (directe) familie is.