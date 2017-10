Jubileumeditie Sallandse vierdaagse feestelijk afgesloten

De Sallandse vierdaagse is vrijdagavond feestelijk afgesloten in de feesttent. Nadat de deelnemers finishten in het centrum van Raalte werd er koers gezet richting de feesttent. Voor de organisatie was er dubbel feest, want het was alweer de tiende editie van de vierdaagse.