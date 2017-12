Juiste bandenspanning voor betere akker

ChristenUnie trekt zich terug voor stembusgang

18 december De missie van de ChristenUnie om volgend jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Raalte, is gestrand. Het is de partij niet gelukt voldoende geschikte kandidaten te vinden voor de raadsfractie en de schaduwfractie. De ChristenUnie hoopt bij de volgende stembusgang - over vier jaar - opnieuw een poging te wagen.