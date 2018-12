Jumbo Raalte trekt kaartenbak Sallandse werkzoekenden weinig leeg

De komst van het zogeheten e-fulfilment center van Jumbo in Raalte, heeft de kaartenbak met Sallandse werkzoekenden niet drastisch opgeschoond. In het nieuwe centrum aan de Almelosestraat werken vijfhonderd medewerkers. Slechts eenderde van hen komt volgens de supermarktketen uit Raalte en omgeving.

Bij de rest van de personeelsleden in het nieuwe centrum van Jumbo gaat het volgens Karel de Jong, directeur logistiek bij de supermarktketen, om vooral flexwerkers van buiten Salland. Ze zijn veelal afkomstig uit Polen. Via de uitzendbureaus Randstad en Otto Work Force heeft Jumbo veel flex-krachten geworven.

Lijstjes

In het nieuwe centrum verwerkt de supermarktketen de online-bestellingen voor Jumbo uit het oosten en noorden van Nederland. Gevoed door de boodschappenlijstjes stellen medewerkers van Jumbo hier de kratten, koel- en vriesboxen met boodschappen samen. De klanten kunnen ervoor kiezen de producten te laten thuisbezorgen, of af te halen bij een winkel van Jumbo in de buurt.

Toen Jumbo de vestiging van zijn nieuwe centrum in Raalte aankondigde, waren de verwachtingen in deze gemeente hoog gespannen. Wethouder Jacques van Loevezijn repte van ‘een dempend effect’ dat het e-fulfilment center zou hebben op de bijstand in de gemeente Raalte. ,,Met de 380 mensen in de bijstand en een dikke zevenhonderd werklozen’’, voegde hij er destijds aan toe.

Successen

Raalte heeft volgens een woordvoerster van deze gemeente regelmatig contact gehad met het uitzendbureau Randstad en Jumbo. ,,We hebben daarbij niet alleen gekeken naar ons eigen bestand, maar naar de arbeidsmarktregio, en zelfs nog wat breder dan dat. Er zijn hele mooie successen behaald van mensen die vanuit een uitkeringspositie bij het centrum aan het werk zijn gegaan. Ook niet-uitkeringsgerechtigden hebben er een baan gevonden.’’

Het inschakelen van zoveel arbeidsmigranten en flexwerkers door Jumbo in Raalte, verbaast de FNV niet. ,,Het sluit aan bij het landelijke beeld van Jumbo’’, licht persvoorlichter Joyce Mooring van de vakbond toe. ,,De supermarktketen zet steeds meer uitzendkrachten in.’’

Goedkoper

Uitzendkrachten zijn volgens de FNV-woordvoerster niet alleen goedkoper voor een bedrijf dan iemand in vaste kracht. ,,Bedrijven kunnen er ook gemakkelijker van af, omdat ze tijdelijk in dienst zijn.’’

De vakbonden storen zich al langer aan de manier waarop Jumbo met de arbeidsvoorwaarden omgaat. Gisteren troffen de bonden en de supermarktketen elkaar voor de rechter. Dit keer hadden ze Jumbo gedaagd, omdat het bedrijf zich in 2017 bijvoorbeeld niet heeft gehouden aan het stakingsrecht.

Vacatures

Directeur De Jong van Jumbo wijst onder meer op de schaarste op de arbeidsmarkt. ,,Het loopt niet storm voor onze vacatures’’, beaamt hij ,,Niet iedereen wil 's ochtends om vier uur beginnen.’’

Door een beroep te doen op flexkrachten, kon Jumbo volgens hem op tweede pinksterdag open gaan met het nieuwe centrum. ,,Flexwerkers hebben we ook nodig, omdat het in de ene periode drukker is dan in de andere periode. Op de dinsdag of woensdag is het rustiger om boodschappen te doen, dan op de vrijdag.’’

Transportmedewerkers

En: ,,We hebben voor het nieuwe centrum in Raalte nu zo’n honderd vacatures. Plaatsen die nu worden ingevuld door flexwerkers.’’ Er is werk voor onder anderen productieplanners en transportmedewerkers.’’

In de gemeenteraad van Raalte gaven de PvdA, D66 en Lokaal Alternatief eerder aan het onwenselijk te vinden als grote groepen voor werk naar Raalte worden gehaald, terwijl deze regio veel werkzoekenden kent. De drie raadsfracties opperden in een motie om statushouders bij Jumbo aan werk te helpen. Het voorstel is aangenomen.

Opstartfase