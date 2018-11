Justitie eist twee jaar cel tegen ‘foute wout’ Jesper D. uit Zutphen

Tijenraan vaker open voor recreatie­zwem­mer

13:31 Sportcentrum Tijenraan in Raalte moet zijn zwembad vaker openstellen voor recreatiezwemmers. Ook congressen, concerten, beurzen en een hogere bezetting van de accommodaties moeten meer geld in het laatje brengen. Daarnaast moeten de kosten omlaag. De maatregelen moeten uitbater Sportbedrijf Raalte weer in de plus brengen. Het bedrijf sluit dit jaar af met een verlies.