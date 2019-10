Justitie weet het zeker: vijfde dader jaren na ‘vergisoverval’ Raalte gevonden

Een 38-jarige man uit Lelystad is volgens het Openbaar Ministerie de vijfde overvaller van een woning aan de Haverstraat in Raalte in september 2014. Tegen Yaw B. is donderdag 3 jaar cel geëist.

Het was een ‘vergisoverval’, want de bewoner van de Haverstraat was helemaal niet het doelwit van het vijftal dat op 1 september tegen negen uur in de avond de woning binnendrong. ,,Waar is de wiet, waar is het geld?’' werd de man meerdere keren toegesnauwd. Voor zijn ogen knetterde een stroomstootwapen.

Het slachtoffer had echter niets met de handel in wiet te maken. Met een telefoon en portemonnee gingen de vijf vermoedelijk jonge daders er vandoor. Vier van hen werden uiteindelijk opgespoord: een werd vrijgesproken en de andere mannen uit Zwolle, Kampen en Lelystad kregen celstraffen tot 4 jaar.

Lange rastaharen

Pas in 2017 kwam B. in beeld. Een van de toen al veroordeelden noemde B. bij naam. Ook zou de vijfde overvaller uit Lelystad komen. Bovendien is B. in 2010 door de politie gesignaleerd in bijzijn van de andere man uit Lelystad.

,,Ik ken die mannen niet. En ik ben daar nooit geweest’', zei B. op vragen van de rechters. B. heeft opvallend lange rastaharen. ,,Dat heb ik al vanaf 2004. En het slachtoffer zegt daar niets over. Dat zie je dan toch?’'

Telefoonmasten

Het signalement van de vijfde overvaller komt grotendeels overeen met dat van B., zei de officier van justitie. Zo is de verdachte van Afrikaanse afkomst en klein van stuk. Bovendien zou zijn telefoonmasten hebben aangestraald gelijk met het mobiele toestel van een van de veroordeelde overvallers. Die reed die avond van Lelystad via Zwolle naar Raalte en weer terug.

,,De verklaring van de verdachte bij de politie sluit het boek’', aldus de officier. Wat de raadsman betreft is dat eerder een boek met een open einde. Want het signalement dat een van de daders opgaf klopt niet met dat van B. ,,Hij had het over een man met korte haren.’’

Jas en tas

Bovendien redeneert de officier opzichtig naar het doel toe. ,,Ik pas in mijn jas. De jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas’’, gaf de raadsman in versimpelde vorm aan. Er is geen bewijs dat het telefoonnummer van hem was. Bovendien werd B. niet herkend op een foto. De advocaat wil vrijspraak.