Kameraden uit Heeten bouwen feestje voor Salland omdat ze dat ‘mooi vinden’

Vraag: wat krijg je als je twee kameradengroepen van rond de twintig jaar uit Heeten laat doen wat ze ‘mooi vinden’? Antwoord: het dance-feest B-Hard dat op 7 september voor de derde keer wordt gehouden en waar iedereen uit de wijde omgeving welkom is. Een nieuw tintje dit jaar is het optreden van mannenkoor Germania. Waarom? ,,We wilden eens iets echt anders doen. Doe ’s gek dachten we. Ofwel B hard Be different .”

Wouter Schoorlemmer is een van de 27 kameraden die tekenen voor het feest. Ze houden allemaal van een feestje, dance-muziek en een pilsje. ,,We zijn een mooie club bij elkaar. De een is handig met financiën, de ander kan goed tappen of goed koken en weer een ander kan goed spieker’n. Ieder heeft zijn sterke punt en rol in de organisatie.”

Richting 400

Het begon allemaal toen de kameraden zin in een feestje hadden. ,,De eerste keer hebben we allemaal 100 euro ingelegd en toen zijn we gewoon begonnen. Er kwamen een man of 200. Vorig jaar waren dat er 300 en we hopen dit jaar toch wel richting de 400 of misschien zelfs 450 bezoekers te gaan.”

Mannenkoor en house

Sinds het begin is een weiland aan de Nielandsweg in Heeten het decor van B-Hard - ‘een van ons werkt bij die boer en de boer houdt zelf ook wel van een feestje’- maar het is nadrukkelijk een feest voor heel Salland en alle leeftijden. ,,Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld ook alle ouders uitgenodigd. De meesten zijn toen geweest.” Juist om ook wat andere leeftijdsgroepen aan te spreken heeft de ‘club van 27' nu niet alleen house-dj's in het programma opgenomen, maar ook een optreden van mannenkoor Germania. ,,We vinden het leuk om een breed publiek aan te spreken en het liefst op een manier die mensen niet van ons verwachten. Vandaar Germania.”

Bult schik

Hoe lang de kameraden doorgaan met B-Hard en hoe ver het feest nog kan groeien durft Schoorlemmer niet te zeggen. ,,Zolang wij het leuk vinden, blijven we het doen. Daar gaat het ons om. We houden van gekkigheid en een bult schik maken.”

Op het grote podium staan dit jaar behalve Germania de house-dj's Ziggy Crooxs. Mede omdat ze met zijn 27-en zijn, is er ook veel aandacht voor de randzaken. Dus, zo belooft Schoorlemmer, ‘het eten en drinken is ook dik voor elkaar'. ,,Wat we financieel overhouden aan deze editie steken we in het feest voor volgend jaar. Elk jaar hebben we zo iets meer te besteden en kunnen we verder groeien.”