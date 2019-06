Kan bezoeker Heemkerkhof Raalte straks kaarsje aansteken in kapel?

Ontmantel­de hennepkwe­ke­rij in Raalte gelinkt aan Twentse bende

26 juni Een ontmantelde hennepkwekerij vorig jaar in Raalte valt te linken aan een hennepbende uit Twente. De politie deed vandaag huiszoekingen in Oost-Nederland in de jacht op de overwegend Twentse hennepbende. Waar en wanneer de hennepkwekerij werd ontmanteld in Raalte is niet bekend.