Kans op vette rekening voor dierenvriend Marije

Als ik toch naar Curaçao verhuis, kan ik me beter nuttig maken, dacht Marije van der Vlies uit Luttenberg. Ze zamelde spullen in voor de zwerfdieren op het eiland. Ze vergat alleen wel iets....

Tot het eind september is Marije van der Vlies (28) nog bedrijfsleider bij dierenspeciaalzaak Pets en Co Gersen in Raalte. Daarna verhuist ze naar Curaçao. De Luttenbergse zamelde spullen in voor de zwerfdieren op het eiland. Waar ze niet op had gerekend: invoerrechten.

Je werkt nu negen jaar bij Pets en Co Gersen in Raalte, met veel plezier, zeg je. Waarom ga je dan verhuizen naar Curaçao?

,,Mijn man Michiel werkt voor de overheid, en gaat voor drie jaar naar Curaçao. Ik ga mee. Ik werk al jaren in deze dierenzaak. Dat begon als bijbaantje. Ik heb opleidingen gedaan in de sport, niets met dieren. Maar toen ik klaar was met mijn studie, dacht ik: wat nu, een baan in de sport? Ik kon fulltime aan de slag in de dierenwinkel van Remie Gersen. Dat deed ik. Tot nu.’’

Hoe kom je erbij om je bezig te gaan houden met zwerfdieren op Curaçao?

,,Ik ben een dierenliefhebber. Als ik daar straks woon, wil ik wat goeds doen. In april zijn we naar Curaçao geweest, we kenden het eiland nog niet. Ik heb toen kennis gemaakt met dieren-organisaties. Ik ontmoette een vrouw, die voor zo’n honderd zwerfkatten zorgt. Daar heb ik veel respect voor. Ook maakte ik kennis met iemand die 23 honden thuis verzorgt, omdat ze aan hun lot zijn overgelaten. Op Curaçao worden veel dieren gedumpt, vooral puppies. Het asiel zit propvol. Dat zette me aan het denken.’’

Wat heb je bedacht?

,,Bij terugkomst in Luttenberg ben ik spullen gaan verzamelen. Dierenspullen. Via mijn contacten kreeg ik allerlei artikelen binnen. Ik heb twee weken rondgereden om spullen op te halen, hondenriemen, manden, krabpalen, hondenshampoo. Tweedehands spullen, zó bruikbaar voor daar. Het kan allemaal mooi mee in onze container met huisraad, die verscheept wordt bij de verhuizing, dacht ik. Maar toen kwam ik er achter dat het niet zo werkt.’’

Hoe bedoel je?

,,Al die ingezamelde spullen is geen huisraad, en dan moet je invoerrechten betalen. Dat had ik me niet gerealiseerd. Dat was een behoorlijke domper.’’

Quote Ik vond het zo sneu voor haar.

Remie Gersen, haar werkgever bij de dierenwinkel: ,,Ik vond het zo sneu voor haar. Ze had zich er helemaal in gestort. Veel werk aan gehad, en voor een nobel doel. En dan betaal je zo'n 40 procent van de dagwaarde van de spullen aan invoerrechten. Niet leuk. Dus ik heb haar beloofd de kosten gedeeltelijk voor mijn rekening te nemen.’’